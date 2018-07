VALMADRERA – Un gruppo di trenta valmadreresi guidato dal sindaco Donatella Crippa e dal responsabile per i gemellaggi Giuseppe Castelnuovo ha visitato, lo scorso week-end, la città bavarese di Weissenhorn. Da sottolineare in particolare l’inaugurazione del cartello all’ingresso di Weissenhorn che reca lo stemma del comune di Valmadrera.

L’iniziativa rientrava negli eventi organizzati all’interno del gemellaggio tra le due cittadine e completa “l’offerta” per far conoscere meglio le rispettive realtà. Anche se questo gemellaggio è giovane, è giusto ricordare che i momenti di scambio sono già stati molti: a dicembre i ragazzi della scuola Nikolaus Kopernikus sono venuti a Valmadrera, visita contraccambiata da una scolaresca della scuola media lecchese a fine aprile. A maggio poi è stata la volta della visita e relativo concerto della banda della scuola di Weissenhorn per concludersi con questa gita nel mese di luglio.

Il venerdì il sindaco della cittadina Bavarese Wolfgang Fendt ha accolto in comune il sindaco Donatella Crippa e il gruppo di valmadreresi capitanati da Beppe e Carla Castelnuovo. E’ stata una bella occasione per conoscersi e presentarsi singolarmente per capire meglio anche le aspettative reciproche. Fulcro delle manifestazioni l’inaugurazione della targa comunale dove è stato messo anche lo stemma di Valmadrera. Ad accompagnare questo momento la banda con musiche e costumi tipici bavaresi. Non sono poi mancati momenti per conoscere e degustare i piatti della tradizione Sveva accompagnati dalla immancabile birra.

Sabato il gruppo ha raggiunto la città di Ulm per visitare la bellissima cattedrale (i più coraggiosi sono saliti a piedi sul campanile più alto al mondo) oltre a visitare i quartieri della città vecchia e la parte moderna ricostruita dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. La visita alla “Donau fest” (la festa del Danubio) ha concluso la giornata tra bancarelle e musica tradizionale.

La domenica la visita è stata dedicata al monastero di Roggenburg dove i valmadreresi hanno potuto visitare la chiesa e i giardini in fiore. Prima di congedarsi c’è stato il tempo di assistere a un concerto di una banda locale degustando gli immancabili wurstel. Quanto organizzato fino a questo momento ha già sancito uno stretto patto di amicizia, ma altre iniziative sono in programma per quest’anno anche se per il momento non c’è ancora un programma ufficiale che verrà perfezionato nelle prossime settimane.