VALMADRERA – Giochi, laboratori, mercatini di solidarietà e musica: nella giornata di domenica a Valmadrera si è respirata aria di Natale grazie alle ‘Atmosfere Natalizie’ e al Villaggio allestito presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Le iniziative sono cominciate in mattinata con i gonfiabili e i laboratori per i più piccoli a cura dell’associazione “La casa di Margherita”, mentre in Piazza della Chiesa si è esibita la Banda di Santa Cecilia.

Il divertimento è poi proseguito nel pomeriggio: i bimbi hanno potuto fare una foto con Babbo Natale e spedire la propria letterina presso il suo Ufficio Postale. Per tutti una ricca merenda con panettone, dolci e bevande calde.

In tanti hanno voluto assistere al concerto del coro Travirgolette che si è tenuto nella sala del Centro Culturale.

La giornata si è animata anche con la rappresentazione degli antichi mestieri portata in piazza dall’Associazione NoixVoi, patrocinata dal Comune di Valmadrera: nel parchetto di via Manzoni i volontari hanno vestito i panni degli artigiani, taglialegna, fabbri e ricamatrici. Per tutti un caldo vin brulé.

