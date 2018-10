VALMADRERA – Come richiesto dalla Parrocchia di Valmadrera, per consentire l’ordinato afflusso e deflusso del pubblico in occasione dello svolgimento della “Rassegna Teatrale” e “Programmazione cinematografica” nei giorni dal 26 al 28 ottobre e dall’1 al 4 novembre, sono stati disposti:

Chiusura al traffico veicolare di Via Incoronata a partire dall’intersezione con via dell’Asilo sino all’intersezione con Via S. Giuseppe

– il 26 ottobre alle ore 20 alle 23.30;

– il 27 ottobre dalle ore 19 sino al 28 ottobre alle ore 1;

– il 28 ottobre dalle ore 16 alle ore 19;

– il 1° novembre dalle ore 16 alle ore 19;

– il 2 novembre dalle ore 20 alle ore 23.30;

– il 3 novembre dalle ore 20 alle ore 23.30;

– il 4 novembre dalle ore 16 alle ore 19.

– il 26 ottobre alle ore 20 alle 23.30;

– il 27 ottobre dalle ore 7 al 28 ottobre alle ore 1;

– il 28 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 19;

– il 1 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19;

– il 2 novembre dalle ore 20 alle ore 23.30;

– il 3 novembre dalle ore 20 alle ore 23.30;

– il 4 novembre dalle ore 16 alle ore 19.