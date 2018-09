VALMADRERA – Un momento di grande festa ha dato avvio all’inizio dei lavori del campo in sintetico dell’oratorio. Grazie alla generosità degli amici “Aromi”, la festa con cena ha raccolto oltre 250 persone che hanno condiviso momenti di allegria e divertimento, guidate dal bravissimo intrattenitore Giacomo.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Donatella Crippa e il vicesindaco Raffaella Brioni. Il saluto iniziale è toccato a don Tommaso con un momento di preghiera insieme al presidente Antonio Monti che ha ricordato con commozione la presenza di così tante persone come un atto di vicinanza alla Polisportiva Valmadrera e al progetto.

A metà cena, Antonio Rusconi, presidente del Comitato Promotore, ha ringraziato tutti i volontari e gli sponsor presenti: “Quello che un anno fa era un sogno oggi è un impegno importante e ha ricordato le modalità con cui si può aiutare questo progetto che sarà uno strumento importante non solo per l’oratorio e la Polisportiva ma per tutti i ragazzi e i giovani della comunità di Valmadrera. Grazie al gruppo dei volontari degli educatori dell’oratorio per questa serata”.

A conclusione Alberto De Pellegrin, vicepresidente del Comitato e responsabile di tutta la parte tecnica, ha illustrato lo stato dei lavori: quelli della parrocchia relativi al muro sono ormai al termine nei tempi fissati, mentre martedì 18 si comincerà a posare i plinti per l’illuminazione e dal 24 settembre entreranno in opera sia la ditta Chorus per la parte delle luci, sia la ditta Limonta per il manto in sintetico. Poi applausi, il grazie ai cuochi di Aromi e a tutti gli amici che hanno offerto vino, gelato, ecc…. Con entusiasmo si è così dato avvio ai lavori .

Ecco le diverse modalità per aiutare la realizzazione del progetto: donazioni presso la Fondazione Comunitaria Lecchese con la causale “ Progetto campo sintetico in oratori; contributo liberale attraverso l’acquisto di una zolla del campo; sponsorizzazione alla Polisportiva Valmadrera da parte di un’azienda; prestito infruttifero, ovvero prestando per un determinato tempo alla Polisportiva una cifra con l’impegno a restituirla per permettere la conclusione dei lavori; voucher del Progetto Tre Cuori (attualmente Eurospin, Sigma, Farmacia Caserta, Farmacia Imperatori).