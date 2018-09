VALMADRERA – Undicesima edizione per la giornata porte aperte di Silea a Valmadrera. L’open day è andato in scena quest’oggi, sabato 22 settembre, e come ogni anno ha visto tante persone, soprattutto famiglie con bambini, partecipare all’iniziativa che permette di scoprire l’impianto dove confluiscono i rifiuti indifferenziati.

Dalla mattina sino alle 17 di pomeriggio le porte dell’inceneritore si sono aperte per i curiosi che, caschetto in testa, hanno potuto visitare l’intero impianto insieme agli operatori che vi lavorano e che hanno spiegato, passo dopo passo, il processo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, dal loro arrivo coi camion alla loro combustione.

Un tema delicato e che negli ultimi anni sta facendo molto discutere, quello del forno inceneritore, e sul quale Silea vuole fare chiarezza. “Da oltre 10 anni organizziamo questo Open Day – ha spiegato Mauro Colombo, presidente di Silea – per informare i cittadini su cosa facciamo qui e dimostrare loro che il discorso emissioni non è assolutamente secondario, anzi. Il monitoraggio è costante e i dati Arpa confermano che siamo uno degli impianti più all’avanguardia. Paradossalmente, inquinano di più le nostre caldaie e stufe che questo forno”.

Dati alla mano, al termoutilizzatore di Valmadrera nel 2017 sono stati conferiti 88.300 tonnellate mentre all’impianto di compostaggio di Annone 27.000 tonnellate tra verde e umido. In base a indici Ispra, la percentuale della raccolta differenziata in provincia di Lecco nel 2016 ha superato il 70% (70,4 il dato preciso).

Nel corso del tour si è parlato anche del progetto di Teleriscaldamento, che, in parole semplici, punta a portare l’acqua calda nelle case dei lecchesi attraverso la combustione dei rifiuti nel forno di Valmadrera.

Al termine della visita ogni gruppo di partecipanti ha potuto godere di un rinfresco mentre per i più piccoli sono stati organizzati diversi laboratori dove hanno potuto imparare l’importanza del riciclaggio.

GALLERIA FOTOGRAFICA