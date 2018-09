VALMADRERA – Il comune di Valmadrera nella serata di ieri, venerdì, ha avvisato la cittadinanza che non è escluso che possano verificarsi mancanze idriche sulla rete dell’acquedotto cittadino.

“Da questo pomeriggio (ieri, ndr) il livello idrico del serbatoio inferiore in località Belvedere, nonostante le adduzioni dall’acquedotto brianteo e dal pozzo del Maglio, è in continua discesa – hanno fatto sapere dal comune -. Lario Reti Holding ha attivato il proprio personale per la ricerca di presunte perdite di ingente entità. Non si può escludere che si possano verificare mancanze idriche sulla rete di acquedotto”.

“A causa di una importante perdita non ancora localizzata nel comune di Valmadrera, potrebbero insorgere problemi di approvvigionamento idrico nella zona inclusa tra la località Belvedere ed il centro cittadino, nonostante gli approvvigionamenti alternativi attivati dalla società” hanno chiarito oggi da Lario Reti Holding.

Maggiori informazioni sulla situazione saranno messe a disposizione tramite i siti web www.larioreti.it e del comune di Valmadrera.