VALMADRERA – Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione del raccordo della strada provinciale di Paré, che consentirà di spostare il traffico a monte e allargare la zona pedonale sul lago.

Il maltempo delle ultime settimane ha rallentato gli ultimi interventi ed ora si procederà ai lavori di asfaltatura della nuova strada e per consentire le operazioni è stata annunciata dal comune la chiusura dalla provinciale dalle ore 8:30 di mercoledì 30 maggio sino alle ore 17:00 di venerdì 1 giugno 2018, fino al termine dei lavori.

E’ stata quindi disposta la chiusura al traffico veicolare della ex S.P. 583 a partire dalla rotatoria con Viale Promessi Sposi in direzione Malgrate e il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi siti in Parè (parcheggio pubblico tra la ex s.p.583 ed il “pratone”).

Il transito verso Malgrate e Lecco sarà deviato su Viale Promessi Sposi.