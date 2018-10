VALMADRERA – “Una fattiva e positiva riunione” quella svolta giovedì mattina tra l’amministrazione comunale di Valmadrera, rappresentata dal sindaco Donatella Crippa e dall’assessore al bilancio e patrimonio Antonio Rusconi, e Poste Italiane con Matteo Magnaghi, responsabile ufficio stampa e comunicazione; Sergio Tesei, responsabile recapito provincia di Lecco, e Daniela Viscardi, direttrice Centro Spostamento Posta Valmadrera.

“Si sono analizzate alcune problematiche emerse in questi mesi, in primis la distribuzione della Tari comunale (tassa rifiuti), sia per i ritardi nella consegna, che hanno costretto l’amministrazione a evidenziare che il pagamento potrà avvenire senza alcuna mora entro 15 giorni dal ricevimento, sia per la distribuzione nelle vecchie corti, dove a un unico numero civico corrispondono più abitazioni” ha spiegato l’assessore Rusconi.

“Si è concluso di fare delle mappe per le corti storiche per la consegna di tutta la posta e una ricognizione dopo due settimane dalla consegna delle buste della Tari. A tale proposito si è già tenuto a fine mattinata un incontro tra i responsabili delle Poste e un responsabile dell’ Ufficio Tributi del Comune di Valmadrera. Si è deciso inoltre di fare una verifica periodica tra Amministratori e Poste Italiane rispetto a eventuali problemi trasmessi dai cittadini all’amministrazione comunale con l’utilizzo degli strumenti di informazione pubblica di cui il comune di Valmadrera già dispone”.