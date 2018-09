CALOLZIO – Tante new entry e nuovo Consiglio al femminile per la Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco.

L’assemblea elettiva, svoltasi lunedì 17 settembre presso la sala conferenze della Bcc in via Bergamo 1 a Calolzio, ha infatti visto da un lato la conferma all’unanimità della presidente uscente della Zona 6 Cristina Valsecchi e dall’altro un forte rinnovo del Direttivo, che resterà in carica per il quinquennio 2018-2023.

Infatti, a fianco di due consiglieri confermati (Roberto Valsecchi e Luca Trombella), sono state elette quattro nuove componenti: Marilena Duci, Veronica Pizzolato, Patrizia Martinoli e Erica Bertolini.

“Ringrazio per la fiducia: mi accosto a questo terzo mandato da presidente di Zona con entusiasmo e determinazione – spiega Cristina Valsecchi, che siede anche nella Giunta di Confcommercio Lecco ed è consigliere in Camera di Commercio – Credo ci sia spazio per continuare a fare molto in favore di negozi e imprese dei Comuni della Valle San Martino. Andremo avanti a promuovere iniziative ed eventi per valorizzare il territorio, sempre con uno sguardo anche alla solidarietà”.