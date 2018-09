VARENNA – In occasione delle giornate di Ville Aperte in Brianza, domenica 23 settembre alle 16 nella sala Fermi di Villa Monastero a Varenna si terrà il concerto del Coro Alpino Lecchese.

Oltre 30 componenti del Coro Alpino Lecchese si esibiranno, guidati dal giovanissimo Maestro Francesco Bussani, in canti popolari, canti di guerra, canti di montagna e brani di musica contemporanea d’autore.

Il Coro Alpino Lecchese, fondato nel 1951, tiene regolarmente concerti in tutta Italia, nel territorio della nostra provincia e all’estero. La partecipazione al concerto è inclusa nel biglietto d’ingresso a Villa Monastero che, in occasione di Ville Aperte in Brianza, è alla tariffa ridotta di 4 euro.

Domenica 30 settembre alle 17, sempre nell’ambito di Ville Aperte in Brianza, si terrà il concerto del violinista Igor Riva “Omaggio a Paganini e Piazzolla”.

A settembre la Casa Museo è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18, mentre il Giardino Botanico è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.

Villa Monastero sarà chiusa giovedì 20 e venerdì 21 settembre in occasione del 64° Convegno di Studi Amministrativi; sabato 22 settembre la Casa Museo rimarrà chiusa, il Giardino Botanico riaprirà alle 15. Da domenica 23 settembre le aperture di Villa Monastero riprenderanno secondo gli orari consueti.

Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), l’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo il Giardino); l’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.

E’ possibile visitare con un biglietto unico Villa Monastero e i giardini della vicina Villa Cipressi con le seguenti opzioni per l’acquisto del biglietto: visita ai giardini di Villa Monastero e di Villa Cipressi: intero 9 euro, ridotto 5 euro; visita ai giardini e alla Casa Museo di Villa Monastero e ai giardini di Villa Cipressi: intero 12 euro, ridotto 7 euro.