VARENNA – Anche quest’anno il Comune di Varenna è tra i primi a rinnovare la sottoscrizione con la Direzione di Esercizio della Navigazione sul Lago di Como (NaviComo) per l’accordo del progetto “Conosci il tuo lago” nel 2019, che offre ai residenti agevolazioni sul prezzo delle corse di battelli e traghetti.

La promozione sarà valida tutto l’anno sui servizi pubblici di linea (compatibilmente con i servizi previsti dagli orari in vigore) e consentirà l’applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari per passeggeri e sulle carte di libera circolazione. Per ottenere la riduzione sarà sufficiente presentare alla biglietteria NaviComo di uno degli scali serviti dal servizio pubblico di linea un documento di identità attestante la residenza nel Comune di Varenna.

Tale progetto rappresenta un incentivo per tutti gli abitanti del lago di Como ad utilizzare il servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo integrativo/alternativo alla viabilità stradale, spesso congestionata, contribuendo altresì a ridurre l’inquinamento ambientale ed il sovraffollamento dei parcheggi cittadini, oltre che essere da stimolo per conoscere e valorizzare il territorio del lago con panorami e punti di vista ineguagliabili ed irraggiungibili dalla strada.