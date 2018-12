VARENNA – L’Amministrazione Comunale di Varenna sabato ha assegnato, alla presenza di tutti i consiglieri riuniti per il Consiglio comunale, le borse di studio per l’anno scolastico 2017-2018.

A beneficiare della borsa di studio è stato Simone Apicella, classe 1992, consigliere comunale, che ad aprile ha conseguito presso l’Università Statale di Milano la laurea magistrale in Editoria, Culture dalla Comunicazione e della Moda con valutazione di 110 e lode, presentando una tesi sull’attualissimo tema del rifiuto della realtà dei fatti nelle società democratiche.

“Ti auguro di poter fare diventare la tua sapienza ‘vita’, non solo esercizio intellettuale, ma un mezzo per crescere e far crescere sempre più in umanità te e le persone che incontrerai sul tuo cammino”, ha detto il sindaco Manzoni complimentandosi con il varennese,

“Possano in te vedere l’uomo sapiente e non l’uomo che sa (ce ne sono già tanti!). Sapienza è intelligenza più cuore, l’equilibrio della testa e delle emozioni in tutto ciò che facciamo. È rimanere al nostro posto con serenità e fermezza in mezzo al mondo, è sfruttare i tempi difficili invece di maledirli, è costruire quando tutti distruggono, è avere il coraggio di non aderire alle mode stagionali, perché ciò che passa fuggevolmente è segno che non ha un fondamento solido”.