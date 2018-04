VARENNA – Tante le personalità istituzionali che, nel pomeriggio di oggi, sono giunte a Varenna per la presentazione in anteprima dei lavori di restyling di Villa Cipressi. Prosegue così il progetto di espansione del Gruppo R Collection Hotels che ora si concentra su un altro progetto di lusso, quello di Varenna.

Dal 20 aprile, infatti, la struttura aprirà con un restyling completo della struttura acquisendo le quattro stelle, in linea con le altre del Gruppo. La famiglia Rocchi si è aggiudicata infatti, per i prossimi 15 anni, la location.

“Investire in hotel di lusso ha un suo perché in quanto offre una solida certezza al sistema economico del territorio, soprattutto in questo momento in cui l’Italia sta vivendo un periodo d’oro e dove le prospettive future hanno confermato una grande redditività per il comparto. – commenta l’amministratore del gruppo, Franco Rocchi – Il lago di Como ormai è una meta imprescindibile che, ogni anno, attira turisti da tutto il mondo. Noi, sulla scia di questa situazione favorevole, vogliamo promuovere un’evoluzione del modello d’impresa turistica puntando sull’eccellenza dei servizi e sulle strategie di vendita innovative per rendere sempre più accattivante il Paese, non solo il territorio”.

Un nuovo parco, il completamento rifacimento degli interni, eventi, manifestazioni enogastronomiche di livello. Ma anche una serie di interventi legati all’innovazione tecnologica per mostrare le bellezze del lago di Como a distanza, prima di organizzare il proprio viaggio. I lavori di ristrutturazione sono curati dall’architetto Marco Rossi di Bellano.

Villa Cipressi è un complesso di edifici e giardini ricchi di storia, fu di proprietà della nobile famiglia Serponti (1163), del Barone Isimbaldi (fine ‘700), della famiglia Andreossi, che ne curò in particolare il Parco, di Sir Astley e Sir Salton (primi ‘900) e per ultimo l’editore Accame. Nel 1980 viene acquistata mediante una pubblica volontaria sottoscrizione dai varennesi e amici di Varenna per essere destinata ad uso pubblico. Di proprietà di enti pubblici, principalmente del Comune di Varenna, ospita 30 camere, un ristorante e una sala eventi destinata sia a meeting che a cerimonie. Il magnifico giardino direttamente sul lago fa il resto.

La Villa è di proprietà del comune di Varenna e della Provincia di Lecco. L’investimento per il rinnovamento della Villa è stato di 2milioni di euro e la famiglia Rocchi avrà in gestione la struttura per i prossimi 15 anni, a un canone di locazione annuo di 250mila euro.

Oltre ad assicurare un servizio di altissima qualità, con una cucina del territorio, ma con una proiezione internazionale, per assecondare i gusti di tutti gli ospiti, Villa Cipressi si avvarrà della collaborazione delle scuole alberghiere del territorio, strutture che, nel corso degli anni, hanno visto passare i grandi talenti che oggi fanno parte del panorama della cucina internazionale. Tra queste il CFPA di Casargo, l’Istituto professionale “Crotto Caurga” di Chiavenna, l’Istituto superiore “E. Maggia” di Stresa. Tra le novità della stagione, l’apertura del parco con orari più estesi, per tutta l’estate.

Domani, il servizio proseguirà con un ulteriore approfondimento.