VARENNA – Macchu Picchu in Perù, la Sagrada Familia di Barcellona, Disneyland negli Stati Uniti, la Muraglia Cinese, il mausoleo indiano Taj Mahal di Agra, ed anche il Lago di Como tra le 15 ‘icone turistiche’ al mondo citate da The New Daily.

Il giornale australiano ha scelto per rappresentare il Lario una foto che raffigura uno scorcio dei giardini di Villa Monastero di Varenna come simbolo della bellezza dell’intero territorio del nostro lago, individuando, come cifra caratteristica che ha reso il nostro specchio d’acqua prealpino il più bello tra quelli del nord Italia, in Varenna la bellezza più rappresentativa.

L’articolo, dando largo spazio alle immagini, invita così il lettori a visitare il lago di Como: “Fai escursioni lungo antichi sentieri, prendi il traghetto tra stupendi paesi sulle rive, esplora fantastici giardini, prendi il battello per un pranzo a base di pesce in riva al lago e, se fa abbastanza caldo, fai una nuotata”.

“Siamo favorevolmente impressionati dalla circostanza che questa nuovissima testata digitale australiana abbia comparato l’attrazione di luoghi universalmente noti, all’affascinante scorcio sui giardini di Villa Monastero e Villa Cipressi – commenta l’assessore al turismo Nives Balbi – È indubbio, il mondo è un libro e Varenna, una della sue pagine più belle”.