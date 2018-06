VARENNA – Continua il botta e risposta tra ex sindaco e sindaco di Varenna sulla questione dei rifiuti in paese. Carlo Molteni replica alla risposta (leggi qui) dell’attuale primo cittadino e i toni si inaspriscono tra i due politici.

“Caro Manzoni, vedo che come al solito ama polemizzare e lamentarsi. Purtroppo non è con le polemiche e l’avversione evidenti che si amministra e soprattutto si risponde ai cittadini quando si rivolgono su questioni evidenti.

L’educazione impone un approccio diverso, secondo me, cosa che purtroppo vedo assente in lei quasi fosse ancora nella minoranza in consiglio comunale.

Prendo atto che da luglio ci sarà una raccolta in più alla settimana e, per ora, tanto mi sarebbe bastato come cittadino.

Vorrei però darle anch’io un suggerimento: premesso che in vacanza ci andrò quando e dove lo deciderò io, nel corso delle sue di vacanze, si faccia un bell’esame di coscienza, lei che risulta essere molto religioso, e si domandi se quello che sta, o meglio non sta facendo è nell’interesse di Varenna come strombazzato in campagna elettorale o nell’interesse di chi, come lei, ha rancori e rivalse da soddisfare.

Nel nulla di questi due anni di sua amministrazione e ciò appare evidente, più che attuare un programma (peraltro inesistente nel concreto) stia combattendo contro i mulini a vento delle passate amministrazione non riuscendo a togliersi la divisa da minoranza piuttosto che impegnarsi a far crescere il paese nell’interesse di tutti.

Anche quando va in pubbliche assemblee a dichiarare “meno male che domenica prossima pioverà, così arriverà meno gente a Varenna” le fa onore. Essere Sindaco di un paese turistico e che vive esclusivamente di quello, deve proprio far parte del suo DNA.

Auguri e continui così. Alla prossima lamentela ed alla prossima animosità”.

Carlo Molteni

GLI ARTICOLI PRECEDENTI: