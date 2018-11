VARENNA – Grande partecipazione dei componenti il Gruppo Centro Anziani del Comune di Varenna, alla prima gita fuori porta organizzata il 22 novembre scorso dall’Assessore ai Servizi Sociali, in località Tirano.

Partita dalla stazione ferroviaria di Varenna alle 9,30, la comitiva ha condiviso una piacevole e serena giornata, complice uno splendido sole e la voglia di stare insieme.

Giunto a Tirano, dopo la visita Santuario della Madonna di Tirano ove ogni anno il 29 settembre si ricorda la Sua apparizione avvenuta nel 1504 ed in cui, tra le numerose opere conservate, si può ammirare l’altare maggiore interamente realizzato in marmo nero di Varenna ed altri materiali policromi, il Gruppo ha raggiunto una trattoria locale per gustare fumanti pizzoccheri, tipico piatto della gastronomia valtellinese.

“Una giornata che ha rappresentato per i partecipanti un’occasione importante di socializzazione, settore al quale l’attuale Amministrazione Comunale – spiegano dal municipio – dedica una particolare attenzione fin dal suo insediamento e che si è conclusa, durante il viaggio di rientro in Varenna, con un utile confronto sulla programmazione del prossimo anno”.

Prossimo appuntamento, oltre la prosecuzione degli incontri del “giovedì insieme”, la tradizionale “Festa dei Patriarchi”, in programma quest’anno l’8 dicembre, con la Santa Messa, alle ore 10.30 ed il pranzo alle 12.30 presso l’Hotel Royal Victoria