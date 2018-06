VARENNA – Chi giungerà da Lecco dovrà obbligatoriamente entrare in galleria e raggiungere Varenna dal lato nord, almeno la domenica e nei giorni di festività: questa la misura decisa dall’amministrazione comunale della Perla del Lario che, dopo una sperimentazione, ha voluto confermare l’istituzione del senso unico di circolazione sul Viale Polvani.

La in questione, che fino ad oggi ha rappresentato l’ingresso sud della cittadina e accessibile della provinciale 72, durante le domeniche d’estate e nelle feste sarà percorribile solo in direzione Lecco, quindi per uscire dal paese rivierasco, dalle 10 alle 17, con orario estendibile in caso di necessità.

“Questo consente di ottenere due immediati benefici – spiega il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni – consentire a chi vorrà recarsi in località Olivedo per imbarcarsi sul traghetto, di raggiungere la destinazione senza passare dal centro storico e di evitare l’incrocio degli autoveicoli sul Viale Polvani, spesso determinante il blocco della circolazione, con effetti dannosi soprattutto per gli eventuali mezzi di soccorso”.

Naturalmente, ove con l’andar del tempo risultasse che l’istituzione del senso unico non manterrà i benefici sperati, l’Amministrazione Comunale si dice pronta “a ritornare in futuro sulle proprie decisioni per effettuare eventuali modifiche, nella consapevolezza che Varenna costituisce un fazzoletto di terra che va preservata da un arrivo esorbitante di automobili e pullman”.

“Vero che i visitatori contribuiscono alla ricchezza del paese – conclude il sindaco – ma quando il loro numero supera la sostenibilità che il paese può morfologicamente tollerare, diventa necessario assumere i provvedimenti più idonei e concretamente realizzabili perché lo sviluppo turistico non metta a rischio la vivibilità di Varenna e di chi ci lavora ed abita”.