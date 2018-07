VARENNA – Con una bella giornata d’estate sul lago, ogni minuto è prezioso per la tintarella: così avranno pensato le tre turiste immortalate alla stazione a di Varenna-Perledo, mercoledì mentre prendevano il sole sdraiate sulla banchina, accanto ai binari.

Una scena che non è passata inosservata agli altri viaggiatori che attendevano l’arrivo del convoglio per Lecco. E se non di rado i treni sono in ritardo, le biondissime turiste ne hanno approfittato per godersi ancora un po’ la permanenza a Varenna, a tutto vantaggio dell’abbronzatura.