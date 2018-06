VARENNA – “Arriva l’estate, il paese che dovrebbe essere curato è invece conciato. Ci sono mucchi di rifiuti per le strade, soprattutto nella zona di Pino. Non siamo il Bronx, tutti paghiamo le tasse”.

Lo sfogo è dell’ex sindaco di Varenna Carlo Molteni che nei giorni scorsi ha immortalato e pubblicato sulla propria pagina facebook la situazione rifiuti nella frazione di Pino, dove i sacchi della raccolta differenziata e indifferenziata sono rimasti esposti per quasi quattro giorni.

“Li hanno raccolti stamattina, giovedì – ha spiegato – ma erano per strada da domenica sera. Bisognerebbe fare una raccolta in più durante i mesi estivi, il paese è più vivo e vissuto, i cassonetti dei rifiuti strabordano due giorni prima di quello previsto per la raccolta. E’ un peccato perchè Varenna è un bellissimo borgo che andrebbe tenuto con cura”.

Molteni punta il dito contro l’attuale amministrazione: “Mi sembra che stiano facendo di tutto per cacciare la gente da Varenna, tra sensi unici, raffiche di multe e scarsa manutenzione. Se questa è la cura che decantano di avere…” ha concluso.