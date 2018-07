VARENNA – La campagna di comunicazione “l’Italia che non ti aspetti – Piccoli borghi, grandi emozioni” realizzata da Mibact insieme a Enit e Igpdeacaux, con il supporto delle Regioni italiane al termine dello scorso anno, dedicato ai borghi italiani, entra nel vivo.

La sede di Madrid dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) ha realizzato una campagna pubblicitaria sulle pensiline digitali delle fermate bus, poste nel centro delle città spagnole di Madrid e Santander, in zone strategiche per lo shopping e per il tempo libero.

La campagna, con una durata di 14 giorni, ha raggiunto circa di 10.822.000 persone.

In rappresentanza del Lago di Como con un titolo accattivante “Los Lagos Italianos te esperan” (i laghi italiani di aspettano) appare Varenna, nel suggestivo scatto fotografico della porzione di centro paese che volge a sud, con Villa Cipressi ed i suoi giardini in primo piano, i tetti delle case, il campanile e lo scorcio di centro lago.

La presenza in crescita del turismo incoming spagnolo viene confermata anche da alcuni dati statistici trasmessi dall’Infopoint che dichiara che per il mese di giugno 2018 su un totale di circa 1920 passaggi presso l’ufficio circa l’8% era di nazionalità spagnola.