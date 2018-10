CALOLZIO – Una variazione di bilancio da 550mila euro quella che verrà approvata nella prossima seduta di consiglio comunale a Calolzio, “un’enorme boccata d’ossigeno” commenta il primo cittadino Marco Ghezzi.

Il 24 ottobre nel palazzo comunale, tra le altre cose, si andrà ad approvare “una variazione di bilancio per circa 550.000 euro di investimenti, grazie a una circolare del ministero dell’Economia che ha sbloccato gli avanzi di amministrazione dei Comuni per l’anno 2018 – spiega il sindaco Marco Ghezzi – Una grande opportunità, che dà un’enorme boccata d’ossigeno al nostro Comune”.

“In Parlamento le opposizioni hanno preferito imbastire polemiche strumentali su un’altra decisione che “sembrava” tagliare risorse alle periferie. E’ del tutto evidente, al contrario, che le periferie non sono state dimenticate. Anzi, grazie a questa decisione del Governo potremo finalmente portare avanti il piano di asfaltatura delle nostre strade disastrate per 350.000 euro, che si sommano ad altri 350.000 euro già finanziati due mesi fa, per un totale di 700.000 euro -cui si aggiungeranno altri 250.000 euro circa col bilancio 2019 in approvazione. In sostanza, in pochi mesi – appena la temperatura lo consentirà- riusciremo a coprire il 60-70% delle strade che hanno bisogno di interventi urgenti. Sempre grazie alla possibilità di utilizzare l’avanzo, completeremo l’archivio storico comunale i lavori sono in corso da anni, realizzeremo importanti interventi sulle scuole, a partire da quelle di Sala e procederemo a una manutenzione generale del verde dell’area del Lavello vicino alla cartiera, avendo avuto l’autorizzazione del Parco ad intervenire, a nostre spese”.