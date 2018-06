LECCO – Lunedì 10 giugno inizieranno i lavori di recupero dei tre monumenti dedicati a Pietro Vassena, Antonio Ghislanzoni, siti in lungo Lario Isonzo e a Giuseppe Mazzini, sito nell’omonima piazza.

Gli interventi saranno realizzati a fronte di una proposta di collaborazione inoltrata all’amministrazione comunale di Lecco il 22 dicembre scorso dalla ditta Luzzana Restauri s.r.l. di Civate, ai sensi del regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione, che continua ad offrire spazio e opportunità di cittadinanza attiva.

Il primo monumento, in ordine di intervento sarà quello dedicato all’inventore del batiscafo C3, composto da un blocco in granito cuneiforme su cui è applicato il busto in bronzo; dei tre monumenti è il meglio conservato e l’intervento prevede la pulitura del granito e l’eventuale stesura di un protettivo, nonché la pulitura della scultura e l’applicazione di apposite cere.

Il mezzobusto in bronzo dello scrittore e librettista Antonio Ghislanzoni, che poggia su di un piedistallo in granito, versa invece in cattive condizioni, a causa dei depositi di sporco di vario genere presenti, ma anche delle evidenti formazioni di colore verde, prodotte dalla corrosione del rame. Per concludere, il monumento dedicato a Giuseppe Mazzini e costituito dal mezzobusto in bronzo del patriota e da un basamento in granito riportante una scritta ripresa dall’epigrafe di Giosuè Carducci posta sulla sua tomba necessiterà di un importante intervento di restauro dell’elemento lapideo che comporterà la pulitura del granito, la stuccatura delle fessure e la ripresa delle lettere incise.

“Siamo molto contenti che attraverso il restauro conservativo si possano ricordare e si possa rendere omaggio a tre personaggi illustri della storia del nostro Paese – commenta l’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – Pietro Vassena, Antonio Ghislanzoni e Giuseppe Mazzini sono personalità differenti, ma che hanno saputo distinguersi ed eccellere nei ripettivi campi, della scienza, della cultura e della politica e i monumenti a loro dedicati, situati nel cuore della città di Lecco e sul suo lungolago, meritano l’attenzione particolare e professionale che ora finalmente siamo in grado di dedicare loro”.