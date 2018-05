LECCO – Devi presentare la domanda di DoteScuola e ti serve il Pin-CRS? Sai che puoi ottenere da casa i certificati anagrafici Vuoi presentare un reclamo o una segnalazione al Comune? Devi rinnovare la Carta d’identità e non sai come fare? Sai che puoi prenotare online il prestito libri della Biblioteca civica di Lecco e delle biblioteche del territorio?

Questo sabato nel cortile del palazzo comunale, in piazza Diaz 1 a Lecco, nell’ambito delle Giornate della trasparenza 2018, con l’iniziativa “Vediamoci in Comune. I servizi incontrano i cittadini”, saranno allestiti stand informativi attraverso i quali saranno presentati e illustrati i progetti e i servizi alla cittadinanza offerti dai principali uffici comunali, nonché dalle associazioni di tutela dei consumatori e di quelle che offrono consulenze gratuite in Comune.