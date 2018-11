LECCO – Dopo gli appuntamenti dedicati a reputation online, creazione di contenuti e video per il web e big data, prosegue il percorso di “Eccellenze in digitale”, promosso dalla Camera di Lecco con Lariodesk che solo in questa edizione – la quinta – ha già coinvolto oltre 72 realtà del territorio interessate a conoscere meglio le opportunità del web utili allo sviluppo delle proprie MPMI.

Giovedì 29 novembre, si terrà, presso la sede camerale, il quarto appuntamento dedicato all’universo delle vendite online: un fenomeno in costante crescita e che consente, anche alle piccole realtà di allargare il proprio raggio d’azione guardando a mercati internazionali e aumentando il proprio fatturato.

Un mercato, quello dell’ecommerce, che nel 2017, secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, vale 23,6 miliardi, con un incremento del 17% rispetto al 2016. Le dinamiche fanno registrare alcune tendenze significative: il valore degli acquisti di prodotti supera, per la prima volta, quello dei servizi; sempre più crescono la quota degli acquisti da smartphone (+ 65% rispetto al 2016) e la richiesta da parte di clienti stranieri: il valore dell’Export da siti italiani nel 2017 ha raggiunto la quota di 3,5 miliardi di euro.

“Sell me this pen”: questo il titolo del seminario in programma per la mattina di giovedì 29, che come tutti gli appuntamenti di “Eccellenze in digitale” si ispira a celebri dialoghi cinematografici. Questa volta il richiamo è alla frase provocatoria con cui Jordan Belfort, il protagonista del film “The Wolf of Wall Street”, sfida un gruppo di salesmen a vendergli un prodotto molto diffuso e facilmente sostituibile, come una penna.

Capire il cliente prima di vendergli il prodotto è una delle regole del mercato, ma quali sono le altre? E quando il commercio avviene online, quali aspetti considerare delle relazioni di vendita? Nel corso dell’appuntamento i partecipanti potranno conoscere gli strumenti per trasformare un sito esistente in un ecommerce o, in alternativa, come valutare le opportunità offerte dalle piattaforme più diffuse – da Amazon e eBay alla vendita su Facebook o Etsy – o dalle soluzioni più comuni, per capire quale potrebbe essere quella più adatta alle esigenze della propria azienda.

Nel pomeriggio, focus avanzato “Did my custumer want a pencil?”: tema l’analisi dei dati specifici di un ecommerce, per capire cosa misurare, con quali strumenti e su quali passaggi del “funnel” – l’imbuto che converte gli utenti in clienti – concentrare l’attenzione.

Nella settimana successiva, i partecipanti potranno partecipare al Follow-up pratico per piccoli gruppi di imprese che consentirà di sperimentare le soluzioni e gli strumenti di maggiore interesse per il percorso di digital transformation della propria realtà e potranno anche chiedere un appuntamento one2one per approfondire esigenze personalizzate.

Il percorso di Eccellenze in Digitale è coordinato dall’Azienda Speciale Lariodesk nell’ambito del progetto strategico “PID-Punto Impresa Digitale Lecco” ed è curato dal Digital Expert, Ing. Andrea Vaccarella.

Per partecipare: informazioni e modulo di registrazione sul sito www.lc.camcom.gov.it

QUI il programma