LECCO – Il forte vento che è cominciato a soffiare nelle prime ore di oggi, domenica 30 dicembre, sta creando qualche problema in provincia. I Vigili del Fuoco, in mattinata, sono stati impegnati in alcuni interventi.

In particolare sono intervenuti a Olgiate Molgora per la rimozione di una pianta caduta in via Buttero e che ha invaso la carreggiata. A Barzanò, invece, un secondo intervento per la messa in sicurezza di alcune lamiere presenti su un tetto che si sono mosse a causa del forte vento.