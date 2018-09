VERCURAGO – Facce tristi e occhi lucidi, difficile trattenere le emozioni dopo 9 anni trascorsi insieme.

Una sala gremita ha fatto da cornice al consiglio comunale convocato a Vercurago questa mattina, domenica 2 settembre, appositamente per conferire la benemerenza civica a don Roberto Trussardi, per nove anni parroco di Vercurago e Pascolo, che presto lascerà il suo incarico per ricoprire quello di vicedirettore alla Caritas di Bergamo.

“E’ la prima volta che questo riconoscimento viene assegnato e per farlo, nello scorso consiglio comunale, abbiamo approvato all’unanimità un apposito regolamento – ha detto il sindaco Carlo Greppi -. Abbiamo voluto che questo momento fosse ufficiale, con la presenza di tutti i consiglieri e del segretario per conferire la civica benemerenza a don Roberto attraverso l’approvazione di una apposita delibera”.

Inutile dire che la delibera è stata approvata all’unanimità tra gli applausi del pubblico e don Roberto ha ricevuto una targa e una pergamena. “Sulla targa è raffigurata una chiave – ha detto il sindaco – Una chiave simbolica che, oltre ad aprire porte, vuole consolidare relazioni. Con questo gesto vogliamo darti un messaggio con un significato particolare: consegnare le chiavi a una persona significa che ha la nostra fiducia, vuol dire permettere a questa persona di entrare in casa nostra. Consegnare le chiavi significa dire a una persona che può entrare quando vuole, senza bisogno di suonare il campanello o bussare. Questi nove anni passati con noi non possono e non devono chiudersi così: ma questa esperienza resta un tesoro prezioso che non dimenticheremo ma cercheremo di continuare e far fruttare. Non cittadino onorario per quello che hai fatto, ma cittadino benemerito per quello che ci lasci”.

Tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, hanno voluto dire a don Roberto, uno dopo l’altro, il loro grazie sia personale sia a nome dei vari cittadini che ognuno rappresenta: associazioni, giovani, servizi sociali…

“La cosa più bella è che queste parole sono dette col cuore – ha detto un don Roberto, visibilmente emozionato – Sono riuscito a fare questo perché ho trovato una comunità che aveva voglia di fare, che ha aperto le sue porte, perciò il merito è soprattutto vostro. L’augurio che vi lascio è quello di pensare sempre alla grande: noi siamo nati per fare cose grandi, pensare alla grande, desiderare alla grande e sognare alla grande”.

IL DISCORSO DEL CONSIGLIERE MICHELE MEOLI

GALLERIA FOTOGRAFICA