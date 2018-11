VERCURAGO – La Commissione Politiche Sociali del Comune di Vercurago organizza due serate rivolte a tutta la popolazione sui temi della salute.

Venerdì 9 novembre alle ore 20.45 all’oratorio di Vercurago, la dottoressa Maria Luisa Livello, specialista in Ostetrica e Ginecologia, e la dottoressa Silvia Villa, responsabile Day Hospital Oncologico Asst Lecco, parleranno dell’importanza della prevenzione e dei tumori femminili.

Venerdì 23 novembre alle ore 20.45 sempre in oratorio sarà la volta del dottor Paolo Godina, Nutrizionista di Cab Polidiagnostico, che darà alcuni consigli per una corretta alimentazione per chi pratica sport.

Entrambe le serate sono a partecipazione libera. Per informazioni: comune di Vercurago 0341 420525.