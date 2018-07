VERCURAGO – Una sera d’estate sul lago, tra golosità, musica e intrattenimento. La prima Notte sul Lago di Vercurago andata in scena ieri sera, sabato, sul lungolago cittadino ha ‘colto nel segno’: in tantissimi, in barba al maltempo che ha ‘minacciato’ la serata nel tardo pomeriggio, hanno preso parte alla manifestazione, organizzata dalle Associazioni del paese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la parrocchia.

La passeggiata sul lago si è ‘trasformata’, ospitando un mercato con le bancherelle dei commercianti, truck di Street Food provenienti da tutta Italia, diversi concerti musicali, un’area dedicata ai più piccoli con i gonfiabili e una alle associazioni.

La Notte sul Lago, come ricordato dal sindaco Greppi e da Don Roberto, è stata una sorta di ‘esperimento’. Negli anni scorsi infatti in questo periodo veniva svolta la benefica ‘Camminata gastronomica’ che quest’anno verrà probabilmente proposta a settembre. “Abbiamo voluto proporre un’iniziativa di intrattenimento, siamo riusciti ad organizzarla grazie al contributo di tutti, associazioni in primis, a cui va il nostro grande ringraziamento” ha commentato il sindaco Greppi.

La serata si è conclusa con una sfilata di moda, organizzata dall’associazione Adda Promotion, che ha visto modelli e modelle portare in passerella abiti e accessori nei negozi di Vercurago e Calolzio. Appuntamento al prossimo anno!

GALLERIA FOTOGRAFICA