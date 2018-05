VERCURAGO – In vista della stagione estiva il lungolago di Vercurago si fa ancora più bello.

Negli ultimi anni le spiagge di Vercurago sono diventate molto gettonate, sono stati aperti nuovi locali e l’amministrazione ha deciso anche quest’anno di fare la sua parte. “Nella zona dei pontili sono stati messi un tavolo in pietra e alcune panchine, mentre l’area verde è stata abbellita con alcuni fiori – ha spiegato il consigliere Dario Vallara -. Altre panchine sono state posizionate nella zona della foce del torrente Gallavesa, in totale ne abbiamo messe una ventina. L’idea è quella, in vista della stagione estiva, di rendere ancora più accogliente il nostro bellissimo lungolago”.

Nei giorni scorsi sono partiti anche i lavori di riqualificazione di piazza Manzoni, al confine con il Pascolo. In particolare, ha spiegato il consigliere, verrà reso più sicuro l’incrocio con via Martiri della Libertà. In sostanza, al posto dei due stop attuali, resterà soltanto quello all’intersezione con via Piave. Sarà eliminato lo stop a destra dell’area verde che non consentiva una svolta a destra sicura e al suo posto verranno ricavati dei posti auto.