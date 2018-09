VERCURAGO – “La bellezza di credere per servire la speranza”, è questo il titolo del libro che la comunità di Vercurago e Pascolo dedica al parroco Don Roberto Trussardi e che verrà presentato ufficialmente venerdì 7 settembre alle 20.30 a Vercurago nel salone della Maestra Sala sede della Pro Loco (via Martiri della Libertà, 3).

Il libro, scritto dal teologo Adriano Stasi,è un testo teologico, tuttavia è pensato per entrare nelle case di tutte le famiglie di Vercurago. Nasce come gesto di amicizia e affetto per il parroco Don Trussardi che dal 15 settembre lascia una comunità unita e grata per il suo intenso operato.

E’ con questo intento, infatti, che il Consiglio Direttivo della Pro Loco San Gerolamo di Vercurago, nell’ambito delle sue iniziative per la valorizzazione del territorio, ha voluto portare un sincero ringraziamento al parroco della Comunità di Vercurago e Pascolo.

Il testo, di circa 150 pagine, propone il valore della fede, della spiritualità, del sacerdozio, del valore della preghiera cristiana ed ebraica con riferimento al Vecchio e Nuovo Testamento, con particolare attenzione alla preghiera Padre Nostro, e con un commento teologico finale dedicato a Maria.

Il volume, come tutti i libri di Adriano Stasi, nasce da un confronto con i suoi colleghi di studi e riflessione teologica e reca una prefazione del presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale – Città del Vaticano, Padre Stefano Cecchin.

E’corredato inoltre dalle fotografie inedite del territorio vercuraghese appositamente realizzate dalla concittadina Anita Lozza; il testo è valorizzato con precise note e da un’ampia bibliografia.

Da sottolinera la generosità del Consiglio Direttivo della Pro Loco Vercurago San Gerolamo, con l’invio di numerose copie agli Istituti di scienze religiose della Capitale, oltre alle Facoltà teologiche di Roma e alle famiglie con persone in difficoltà di Vercurago e Pascolo, consegnate personalmente da Don Roberto nelle sue visite periodiche.

La Pro Loco Vercurago San Gerolamo si conferma quale sensibile portatrice nella ricerca dei valori comunitari: anche l’anno scorso ha donato con uno sforzo economico non indifferente a tutte le famiglie di Vercurago, Somasca e Pascolo, nell’ambito dello storico Grande Giubileo della Misericordia, un testo dedicato allo storico evento.

Il libro di Adriano Stasi è un invito a prendere consapevolezza e vuole incoraggiare alla ricerca della bellezza che rispecchia Vercurago e il suo territorio, ricco di storia e santificato dalla presenza e dal passaggio di San Gerolamo Emiliani, padre Universale della Gioventù abbandonata, testimoniato anche oggi in pienezza dai Confratelli Somaschi che operano in tutto il mondo portando il suo messaggio.

Il testo è stampato su carta speciale dalla Casa Editrice Paolo Cattaneo di Oggiono: il volume è stato molto apprezzato con il ricevimento di comunicazioni scritte dal Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi, dal Cardinal Gianfranco Ravasi presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, da monsignor Bruno Molinari, Prervosto di Seregno, dalla Prefettura della Casa Pontificia nella persona del Segretario particolare di Sua Santità Benedetto XVI, Papa Emerito con l’invio di un omaggio personale, da una comunicazione Ufficiale della Segreteria di Stato del Vaticano, dal Prefetto di Lecco e dai suoi Colleghi precedenti e oltre a decine di note di stima.

Domani, domenica 2 settembre, alle 11.30 è stato convocato un consiglio comunale straordinario i cui il sindaco di Vercurago Carlo Greppi conferirà la civica benemerenza a don Roberto Trussardi