CALOLZIOCORTE – La scuola Kolbe di Vercurago protagonista nel campo della musica. Gli alunni di seconda e terza media, infatti, hanno partecipato a due eventi musicali nazionali.

Gli studenti vercuraghesi si sono distinti al concorso “E. Arisi” di Vescovato (Cremona) giunto alla 24^ edizione: “La commissione del concorso ci ha ascoltati il 24 aprile intorno alle 13 nel salone dei concerti della scuola – ha spiegato il professor Franco Cefalù -. In questa competizione abbiamo ottenuto il secondo premio con 90/100 punti. Siamo stati i migliori della nostra categoria, la sezione dedicata all’attività svolta dalle classi nelle ore curricolari, in quanto il primo premio non è stato assegnato”.

Il secondo appuntamento è stato il concorso “Città di Tradate per i giovani” (13^ edizione) dove i ragazzi hanno partecipato sempre nella sezione dedicata all’attività svolta dalle classi nelle ore curricolari: “L’audizione è avvenuta ad Abbiate Guazzone (Varese) nello splendido ‘Piccolo teatro cinema nuovo’ lo scorso 3 maggio. In questa competizione abbiamo ottenuto il primo premio assoluto realizzando un punteggio di 100/100”.

Il gruppo costituito da flauti dolci (soprani, contralto, tenori e basso), chitarre, tastiera, percussioni, corno e clarinetto ha eseguito, in entrambe le occasioni, tre brani: Egypt di Renè Duperè (Cirque du soleil); Nuovo cinema paradiso di E. Morricone ed una versione particolare di Pantera Rosa di H. Mancini suonata con Boomwhackers (tubi sonori) e bodypercussion.

“Ovviamente la soddisfazione per questi riconoscimenti è davvero grande perché rappresenta il coronamento di un lavoro iniziato fin dal primo giorno della classe prima e portato avanti con continuità e impegno – ha detto il professor Cefalù -. E’ inoltre in linea con la tradizione della nostra piccola scuola che nel corso degli anni è stata protagonista di successi analoghi in concorsi musicali di livello nazionale. E’ importante sottolineare che i risultati sono stati ottenuti grazie alla collaborazione costante con tutti gli altri docenti della scuola e al sostegno importantissimo dell’amministrazione comunale di Vercurago che ha sempre creduto in noi”.