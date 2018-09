VERCURAGO – Una giornata di festa quella in programma domenica 23 settembre a Vercurago e dedicata alle persone diversamente abili.

L’iniziativa è curata dalla Pro Vercurago – S. Gerolamo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Milan Club “Balossi Lottario”, il Gs Mollificio Colombo, l’Oratorio S. Giovanni Bosco, l’Avis di Vercurago e il Comitato Csi Lecco.

Seguiti dai loro volontari i ragazzi diversamente abili vivranno momenti di gioco e di amicizia, con prove pre-sportive e di abilità, il pranzo insieme e tanta musica.

Vercurago no limits, è questo il titolo della giornata che comincerà alle 9.45 con il ritrovo in piazza Giovanni Paolo II a Vercurago. Alle ore 10.30 ricongiungimento e proseguimento della “Fiaccola dell’Amicizia” partita dalla Madonna del Ghisallo. Ore 11.30 S. Messa all’oratorio di Vercurago e, a seguire, pizzata del mitico Gioachino. Alle 14 intrattenimento musicale con Dj Piero, animazione e trucco a sorpresa. La giornata si concluderà alle 16.30 con la merenda per tutti e l’arrivederci al 2019.

Sarà una giornata dedicata alla solidarietà, condivisione e generosità, valori che caratterizzano i tanti volontari che seguono le persone disabili nel loro tempo libero.