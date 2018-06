VERCURAGO – Un libro per don Roberto, questa l’idea per “celebrare la comunità di Vercurago e il suo sacerdote” che alla fine dell’estate lascerà le parrocchie per prendere il timone della Caritas diocesana di Bergamo. “La bellezza del credere per servire la speranza” il titolo del volume scritto dal teologo Adriano Stasi.

“Si tratta di un testo teologico, ma pensato per entrare nelle case di tutte le famiglie di Vercurago, nasce come gesto di amicizia e affetto per don Roberto Trussardi che dal 15 settembre non sarà più in Parrocchia e che lascia una comunità grata e unita dal suo intenso operato” così il consiglio direttivo della Pro Loco San Gerolamo, che nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione del territorio ha voluto la pubblicazione del libro. Circa 150 pagine, proponendo il valore della fede, della spiritualità, del sacerdozio, della preghiera cristiana ed ebraica con riferimento al Vecchio e Nuovo Testamento con una particolare attenzione alla preghiera Padre Nostro ed un commento teologico finale dedicato alla Madre del Signore. “Il volume, come tutti i libri del dott. Adriano Stasi, nasce da un confronto con i suoi colleghi di studi e riflessione teologica e reca una prefazione del Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale – Città del Vaticano. E’ corredato inoltre dalle fotografie inedite del territorio vercuraghese appositamente realizzate dalla concittadina Anita Lozza“.

“La Pro Loco Vercurago San Gerolamo si conferma quale sensibile portatrice nella ricerca dei valori comunitari: anche l’anno scorso ha donato con uno sforzo economico non indifferente a tutte le famiglie di Vercurago, Somasca e Pascolo, nell’ambito dello storico Grande Giubileo della Misericordia, un testo dedicato allo storico evento” continua la nota a firma dell’associazione stessa.

Una prima presentazione del volume alla comunità è programmata a Vercurago in occasione della prossima Sagra del Pesce nelle serate dal 26 giugno, mentre a luglio si terrà la presentazione ufficiale del libro in collaborazione con il comune. Il testo letterario è stampato dalla Casa Editrice Paolo Cattaneo di Oggiono e 200 copie sono già state richieste da alcuni Istituti di scienze religiose.