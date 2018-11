BARZIO – Andrea Cattaneo, Silvia Brambilla e Coca (classifica amici a quattro zampe) sono i vincitori della terza edizione della Vertical Race “ufficiale” del gruppo escursionistico “Ul Picozzon”.

La gara, organizzata dal gruppo di amici uniti dalla passione per la montagna, si è svolta domenica 25 novembre sulle pendici del Monte Orscellera ai Piani di Bobbio. Nonostante il meteo avverso di sabato il gruppo è riuscito ad allestire il sentiero che, con i suoi 2,7 Km, porta dal piazzale della funivia di Barzio all’arrivo della seggiovia dell’Orscellera passando dai vecchi impianti dismessi, per un dislivello positivo di 1000 metri.

Dal punto di vista agonistico è stato rispettato il pronostico della vigilia con la vittoria di Andrea Cattaneo che, grazie all’ottimo stato di forma frutto di una stagione al top in numerose skyrace, ha concluso la gara sotto l’ora, nella gara femminile, invece, anche quest’anno il successo è andato a Silvia Brambilla. Per la classifica degli amici a quattro zampe, infine, il re indiscusso è stato ancora una volta Coca.

Gara sì ma anche giornata di festa nel pieno rispetto dello spirito del gruppo Ul Picozzon, per cui la montagna va vissuta in amicizia e in allegria: “La gara presentava varie peculiarità: si correva con il proprio zaino, i punti ristoro erano a base di Campari e il premio al vincitore anche quello era in Campari. La giornata si è conclusa con il pranzo al Rifugio Lecco dove non sono mancati i brindisi. Dopo tre edizioni alla grande stiamo già pensando all’appuntamento 2019, il gruppo sta già studiando qualche nuova iniziativa”.

La classifica: 1. Andrea Cattaneo 01:01′:45″; 2. Rocco Marelli 01:10′:15″; 3. Renato Molteni 01:10′:37″; 4. Silvia Brambilla 01:10′:40″; 5. Alessandro Vanossi 01:24:41″; 6. Luca Casiraghi 01:36′:23″; 7. Matteo Dell’Oro 01:37′:27″; 8. Guido Vitali 01:43′:27″; 9. Alexandru Ionut Stroe 01:52′:27″; 10. Luigi Pozzoli 02:19’48”; 11. Alessandra 02:19’49”; 12. Christian Bettinelli 02:19′:50″; 13. Luca Consoni 02:19′:50″.