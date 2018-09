MALGRATE – Il trionfo dei giocatori della Fiocchi Munizioni sui Commercialisti, i Carabinieri che vincono il ‘derby’ contro la Polizia Stradale e il pareggio tra Commercianti e Croce Rossa: è il risultato della prima serata di match del Torneo Città di Lecco che da 25 anni coinvolge sul campo da gioco le diverse anime della città.

In questa edizione, la manifestazione, organizzata dalla Fiocchi Munizioni, vede sfidarsi 12 formazioni (oltre a quelle già citate, partecipano con una loro squadra i Vigili del Fuoco, la Caleotto, Acel Lario Reti Holding, il Comune di Lecco, il Dopolavoro Ferroviario, il Ministero delle Finanze).

Martedì sera le prime partite, che hanno visto la netta vittoria della Fiocchi Munizioni, 8 reti contro una subita, nella gara contro l’Ordine dei Commercialisti. I militari dell’Arma hanno ‘fermato’ in partenza, con 4-2, la corsa dei colleghi della Stradale, mentre è rimasto al risultato di 4-4 la sfida tra Commercianti e volontari della Croce Rossa.

Calcio e divertimento, quindi, in un evento sportivo che quest’anno è dedicato al ricordo di Dario Maggioni, il volontario della Croce Rossa scomparso in un drammatico incidente stradale in moto, lo scorso 3 aprile.