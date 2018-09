LECCO – A causa dei lavori per il rifacimento del parcheggio di via Sassi, il comune ha deciso di modificare gli orari della Zona a Traffico Limitato di via Balicco.

“Per ovviare alla momentanea riduzione delle aree di sosta disponibili per la fermata, finalizzata al carico/scarico dei passeggeri diretti o provenienti dalla stazione ferroviaria, viene temporaneamente modificata la fascia oraria di funzionamento del varco della Zona a Traffico Limitato di via Balicco, che da giovedì 13 settembre a mercoledì 31 ottobre sarà attivo, e dunque non transitabile per i veicoli non autorizzati, dalle 7 alle 15, anziché dalle 7 alle 20“.

I lavori di riqualificazione del parcheggio hanno infatti causato una sensibile diminuzione dei posto auto in zona stazione, da qui la decisione di rendere transitabile la via, almeno nella fascia oraria di rientro dei pendolari.