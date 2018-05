MANDELLO – “Stiamo lavorando ad una soluzione ragionata per dare maggiore sicurezza a quella strada, dove il problema degli incidenti è purtroppo una situazione annosa su cui vogliamo intervenire”.

L’assessore Andrea Tagliaferri risponde alla lettera del Movimento Cinque Stelle riguardo alla sicurezza degli incroci di via Nazario Sauro.

A seguito degli ultimi sinistri, i ‘grillini’ della sezione mandellese avevano proposto in una missiva (firmata da Maurizio Scola, Flavio Angeli, Aldo Gallo e Giuseppe Iovino) la proposta di installare un semaforo intelligente per regolare gli incroci di via Sauro- via Battisti e via Dante – via San Zenone.

“Li ringrazio per la segnalazione, sono sempre disponibile ad incontrarli in Comune se hanno delle proposte da avanzare. In questo momento abbiamo già trovato quella che crediamo sia il progetto più adatto, quello di una rotatoria, funzionale alla viabilità e alla sicurezza – spiega l’assessore – i rilievi sono già stati effettuati e gli spazi ci sono per realizzare una rotonda. Faremo una valutazione anche sul semaforo, è un’ipotesi che non scartiamo”.

L’opera che si andrà a realizzare, spiega l’assessore, è parte di “una serie di interventi per mettere in sicurezza viabilità e transito dei pedoni nei punti di Mandello più critici sul fronte della sicurezza”.

L’ARTICOLO PRECEDENTE: