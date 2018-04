LECCO – Come di consueto, pubblichiamo le segnalazioni riguardanti le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni, rese note dal Comune di Lecco:

I CANTIERI STRADALI

VIA POLA, dal 26 al 27 aprile parziale restringimento per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA CARLO CATTANEO, tratto all’altezza del civico 31, proroga parziale restringimento per lavori di riparazione allacciamento fognario, dal 27 aprile al 3 maggio (Impresa Edil Lecco di Lecco per conto di privati);

VIA RAMELLO, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 2, totale chiusura per lavori di eliminazione vegetazione cresciuta sul muro, il 30 aprile dalle ore 9.00 alle 12.00 (Impresa Colombo Giardini di Cernusco Lombardone per conto di privati);

VIA POLA, dal 30 aprile al 7 maggio parziale restringimento per lavori urgenti di allacciamenti forniture gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA AI POGGI, tratto all’altezza del civico 17, parziale restringimento per lavori su linea telefonica, dal 30 aprile al 4 maggio (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA LAZZARETTO, tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di sistemazione cavo telefonico, dal 30 aprile al 4 maggio (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA TRENTO, angolo via Pola, dal 2 al 5 maggio parziale restringimento per lavori di rinnovo tubazione di gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA CALLONI, tratto all’altezza del civico 5, totale chiusura per installazione ponteggio necessario all’esecuzione dei lavori di rifacimento facciata, dalle ore 0.00 del 2 maggio alle 24 del 12 maggio (Impresa Taramelli srl di Terno d’Isola per conto di privati);

PARCHEGGIO riservato ai residenti ZTL di VIA NAVA, dal 2 maggio a fine lavori (agosto) totale chiusura per allestimento cantiere lavori di demolizione fabbricato di via Parini (Impresa Varian di Gualdo Cattaneo (PG) per conto del Comune di Lecco);

VIA LAMARMORA, dal 2 al 7 maggio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade Srl di Lecco per conto di privati);

VIA BONAITI, tratto compreso tra via Quarto (cimitero) e il lavatoio comunale, domenica 6 maggio, dalle ore 7 alle 20 totale chiusura per svolgimento manifestazione “Prima-Vera festa” di Rancio (LTM con gli abitanti, le Associazioni e la Parrocchia di Rancio in collaborazione con il Comune di Lecco, l’ Arci, il Liceo Manzoni, il Liceo Leopardi e il FAI);

MANIFESTAZIONE BELEE DE CURSA

In programma domenica 6 maggio, dalle ore 9.00 alle 14.00, temporanea sospensione della circolazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, sui due percorsi:

PERCORSO 6 km: via Santa Barbara (partenza dalla scuola dell’infanzia), viale Valsugana, via Ponchielli, via Paisiello, via Zelioli, via San Rocco, via alla Fonte, via Ferrari, via Leoncavallo, via Rossini, via Donizetti, via alle Fornaci, viale Valsugana, via Tonio da Belledo, Piazzale Chiesa di Belledo, via Fiocchi, via Santa Barbara (arrivo alla scuola dell’infanzia);

PERCORSO 11 km: via Santa Barbara (partenza dalla scuola dell’infanzia), viale Valsugana, via Ponchielli, via Paisiello, via Zelioli, via San Rocco, via alla Fonte, via Ferrari, via Petrella, Loc. Neguggio, Loc. Rovinata, Loc. Ponte della Tenaglia, via Costa, via Capiloccio, via Resegone, via Perpetua, via Costa, via dei Tartari, via Menico, via ai Poggi, via Canto, via Montessori, via della Rovinata, via Capolino, via al Ponte, viale Lombardia, via Filanda, via Tonio da Belledo, Piazzale Chiesa di Belledo, via Fiocchi, via Santa Barbara (arrivo alla scuola dell’infanzia) (Gruppo Sportivo Belledense).

