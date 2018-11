LECCO – Le modifiche alla viabilità previste nel corso della prossima settimana in città.

VIA FIOCCHI, tratto all’altezza del civico 13 totale chiusura per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua il 16 novembre;

VIA PESCATORI, tratto compreso tra via Maggiore e via Plava, proroga totale chiusura per completamento lavori di rinnovo rete gas, dalle 18 del 16 novembre alle 18 del 30 novembre;

PIAZZALE DELLE NAZIONI, lavori di installazione palo per segnaletica industriale, un giorno compreso nella settimana dal 19 al 23 novembre;

VIA SASSI, in fregio al parcheggio, dal 19 al 23 novembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa;

VIA VISCONTI, tratto compreso tra il civico 20 e il 41 totale chiusura per montaggio gru di cantiere nel’area interna del fabbricato civico 32 – lunedì 19 novembre dalle 8.15 alle 19;

VIA TONALE, all’altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione dal 19 al 23 novembre (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per conto di privati);

VIA CARLO CATTANEO, tratto all’altezza del civico 31 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 21 al 22 novembre;

VIA ALLA SPIAGGIA, tratto incrocio corso Bergamo parziale restringimento per area si sicurezza necessaria all’abbattimento di albero di alto fusto il 22 novembre;

VIA DON LUIGI MONZA, tratto iniziale fino a via Valsecchi, parziale restringimento dal 22 al 23 novembre per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione;

CORSO MONTE SANTO, tratto all’altezza del civico 2, parziale restringimento dal 22 al 23 novembre per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione;

VIA ALLA SPIAGGIA, tratto all’altezza del civico 21 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla fognatura, dal 22 al 23 novembre;

VIA SANT’ANTONIO, tratto all’altezza del civico 3, totale chiusura per lavori di allacciamento alla fognatura e acqua dalle 8.30 alle 17.30 dei giorni 23, 26 e 27 novembre;

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle ore 18.30 di domenica 25 novembre.