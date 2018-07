LECCO – Di seguito le modifiche alla viabilità previste in settimana.

– CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE civico 48 angolo VIA AMENDOLA civico 9, dal 23 al 28 luglio parziale restringimento della corsia di marcia per occupazione di suolo pubblico mediante stazionamento di autocarro munito di piattaforma elevatrice per lavori di riparazione gronde pericolanti lungo la facciata sede Enel;

– VIA MAZZUCCONI, dalle ore 8 alle 18 dei giorni 23, 24 e 25 luglio possibili totali brevi chiusure con l’ausilio di movieri, per lavori di demolizione di fabbricati prospicienti la strada;

– VIA LEONCAVALLO, tratto compreso tra il civico 22 e il civico 16, totale chiusura per lavori di allacciamento gas, il 25 luglio dalle ore 8.30 alle 18;

– VIA GIOVANNI AMENDOLA, all’altezza del civico 57 (davanti all’Istituto Don Guanella sul marciapiede) parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusino il 27 luglio.