Di seguito le modifiche alla viabilità previste nei prossimi giorni.

– Piazza chiesa Malavedo, dalle ore 19 alle 24 di domenica 8 luglio totale chiusura per svolgimento cerimonia religiosa;

– SS 36 “del lago di Como e dello Spluga” galleria monte Barro, in carreggiata nord dallo svincolo di Civate allo svincolo di Pescate dalle ore 22 del 9 luglio alle 6 dell’11 luglio e in carreggiata sud dallo svincolo di Pescate allo svincolo di Civate dalle ore 22 dell’11 luglio alle 6 del 14 luglio totale chiusura per l’esecuzione dei lavori di manutenzione per il lavaggio delle pareti e della segnaletica verticale all’interno della galleria;

– Scalinata di accesso del santuario di Lourdes, dal 9 al 13 luglio parziale restringimento per lavori di opere di convogliamento di acque meteoriche nella parte comunale;

– Via Arlenico, all’altezza di Villa Manzoni, parziale restringimento il 9 luglio per lavori di riparazione guasto su linea a 400 volt;

– Via Roccolo, di fronte al civico 40, parziale restringimento per lavori di riparazione presa gas, dall’11 al 12 luglio;

– Via L. Da Vinci e Lugo Lago, dalle ore 12.30 alle 14 dell’11 luglio temporanea sospensione della circolazione per passaggio del 29° giro ciclistico d’Italia femminile internazionale – 6° tappa: Sovico – Gerola Alta;

– L. Lago Isonzo, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, dalle ore 6 alle 17 del 15 luglio totale chiusura per svolgimento manifestazione Triathlon Città di Lecco;

– Piazza Giovanni Paolo II, dalle ore 9 alle 20 di domenica 15 luglio totale chiusura per svolgimento cerimonia religiosa.