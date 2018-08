LECCO – Le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana.

– VIA MASACCIO, tratto privato dal civico 3 al 14, totale chiusura per lavori di rifacimento pavimentazioni in asfalto dal 6 al 10 agosto;

– VIA SASSI – parcheggio – totale chiusura per lavori di riqualificazione intera area, dal 6 al 31 agosto;

– PARCHEGGIO PUBBLICO IL GIARDINO con ingresso da via Sassi, 6 totale chiusura per lavori di manutenzione generale dal 6 al 25 agosto;

– STRADA MANDRIA (via per la località Montalbano), dal 7 all’8 agosto totale chiusura per lavori di riparazione valvola gas.