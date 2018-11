CALCO – “Nella giornata di lunedì il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà il via libera a un finanziamento di 37 milioni di euro, per il triennio 2017-2019, che servirà a realizzare 428 sistemi di videosorveglianza in altrettanti Comuni italiani”.

Ad annunciarlo è il Senatore della Lega Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama e Componente del Copasir, che esprime soddisfazione per un provvedimento volto a dare risposte concrete alla richiesta di legalità e di sicurezza da parte dei cittadini.

“In provincia di Lecco – continua Arrigoni – è stata premiata la richiesta di finanziamento del Comune di Calco con un contributo di 45mila euro, vale a dire più del 50% di quanto previsto dal progetto per l’impianto di videosorveglianza!”.

“Anche in questa occasione il Governo, e in particolare il Ministro Salvini, si è dimostrato attento alle esigenze dei territori”.