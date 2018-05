MAGREGLIO / LECCO –Partirà intorno alle 18 di venerdì pomeriggio a Lecco, da piazza Garibaldi, il corteo per la 12° edizione di “Una strada piena di vita” denominata Per le Vie delle Croci, manifestazione inaugurata a Magreglio il Primo Maggio con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione degli incidenti stradali, di sensibilizzare ognuno di noi alla responsabilità verso il dono della vita, all’amore per la vita.

A Magreglio, Don Giovanni Giovannoni della Comunità della Valassina ha celebrato la Santa Messa presso il Santuario della Madonna del Ghisallo Patrona universale dei Ciclisti.

In questo luogo Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo ha lasciato una foto ricordo del campione di ciclismo Michele Scarponi, un segno dìaffetto per un campione, un uomo, che ha percorso centinaia di migliaia di chilometri in bicicletta su strade di ogni tipo.

Don Giovanni , ha ricordato tutte le vittime della strada. Alla fine della Messa dedicata alle vittime della strada , una bella sorpresa don Giovanni ha benedetto per i loro 50 anni di matrimonio, Franco Legnazzi e Caterina Arcoleo, una coppia di Saronno con la figlia ciclista Angela.