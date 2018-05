LECCO – Un addestramento Regionale di specialisti del Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco si sta svolgendo in questi giorni nello specchio di lago tra Onno e Mandello.

Questi operatori sono una figura di spicco tra quelli adibiti al soccorso in acqua del Corpo Nazionale, all’incirca un centinaio in regione, sono preparati per intervenire in acque aperte in ambiente fluviale o alluvionale. Visto il delicato compito è necessaria una preparazione fisica e tecnica molto elevata, ed è proprio a tale scopo che vengono organizzati questi mantenimenti.

Gli operatori sono seguiti da 3 istruttori ed effettueranno esercizi di Salvamento in acque aperte.