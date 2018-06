LECCO – Sarebbe apparsa all’improvviso, a fianco della scalinata d’ingresso di Villa Gomes, la rampa di accesso all’edificio ottocentesco progettato dall’architetto Attilio Bolla nel 1880.

Una realizzazione, quella della rampa, che ha destato prima l’attenzione di alcuni frequentatori del parco e poi una certa preoccupazione nel vedere l’estetica del manufatto.

“Com’è possibile – si sono chiesti – che venga realizzato un manufatto del genere all’ingresso di una splendida villa ottocentesca? Che sia anche provvisorio, ma la Soprintendenza in questo caso non dice nulla? Per la sua realizzazione hanno utilizzato le protezioni in legno riciclate dai seggi elettorali, mentre la passerella è stata realizzata con gli assi in legno giallo fluo utilizzati solitamente per armare e che per l’occasione verranno ricoperti, stando a quanto si può intuire, da una sorta di moquette nera. Un intervento utile, non v’è dubbio, per bypassare la scala ma a nostro avviso decisamente fuori luogo per come è stato realizzato”.

Insomma, ben vengano le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, ma nel caso specifico la soluzione adottata, presumibilmente provvisoria, non piace ai frequentatori del parco che l’hanno bollata come “orribile”.

E quando qualcuno ha fatto notare che è indubbiamente un intervento provvisorio, c’è chi, con sarcasmo, ha chiosato: “In Italia tutto ciò che è provvisorio tende al definitivo…”.