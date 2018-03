LECCO – La bella notizia, importante ed attesa da anni, è stata annunciata venerdì mattina dall’assessore alla Cultura, Simona Piazza: i lavori di restauro di Villa Manzoni stanno per iniziare, il via è atteso tra la metà e la fine di aprile e consentiranno la sistemazione del piano terra della storica residenza dello scrittore, dove sarà allestito un nuovo percorso manzoniano.

Il tutto con il finanziamento di 452 mila euro da parte del Ministero dei Beni Culturali, grazie all’interessamento dell’allora ministro Massimo Bray, alla Sovrintendenza a cui farà capo l’intervento di restauro e di altri 380 mila euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo grazie ad un bando a cui l’amministrazione comunale di Lecco ha partecipato nel 2016.

“Villa Manzoni è il simbolo di una tradizione che è parte della città e abbiamo il compito di preservare questo nostro patrimonio a beneficio di tutti – ha sottolineato Piazza – per troppo a lungo in passato si è accantonato questo intervento per dare spazio alla realizzazione di altre opere e la Villa oggi versa in condizioni non buone. Tre anni fa abbiamo iniziato un percorso che ci porta oggi a completare un iter non semplice e a dare il via tra poche settimane ai lavori”.

Per completare l’intero restauro della villa, che ha ospitato parte dell’infanzia del maestro della letteratura italiana, occorrerebbero in totale circa 5 milioni di euro. “Il primo milione è sul tavolo con questi finanziamenti” ha sottolineato l’assessore.

Non solo: grazie ad un’attività che vede la partecipazione della Confcommercio, Avis e le scuole superiori della città, si potrà intervenire anche nella cappella di Santa Maria Assunta all’interno della villa. L’iniziativa di venerdì mattina, che si inserisce nel calendario del festival della lettura Leggermente, è stata l’occasione per lanciare il crowdfunding, la raccolta fondi per sostenere il progetto di restauro.

“Questa iniziativa vedrà impegnati per un biennio un centinaio di studenti degli istituti Badoni, Parini e dei licei Manzoni e Medardo Rosso. Un coinvolgimento che riteniamo importante e significativo – ha sottolineato il presidente dei commercianti, Antonio Peccati – è una novità anche per noi ma ci piacciano le sfide e soprattutto impegnarci per la cultura e per i giovani”.

L’obiettivo è raccogliere almeno 10 mila euro e le donazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma Ulele accessibile dal sito di Leggermente all’apposita sezione “Raccolta Fondi #Leggermente” sviluppata insieme alla società Fidalo di Milano (clicca qui per raggiungere il sito)

“La motivazione è importante, parliamo del Manzoni che tutti abbiamo studiato anche fuori dai confini di Lecco, il veicolo della raccolta fondi sono gli studenti che si impegneranno nel promuovere il crowdfunding. In altre città italiane questo metodo di raccolta ha avuto un grande successo” ha spiegato Paolo Polenghi di Fidalo.

La donazione minima è di 10 euro e in cambio della generosità si potrà avere il proprio nome sul tabellone che, a conclusione dell’iniziativa, raccoglierà i nomi di tutti quelli che hanno contribuito, oppure ottenere gadget e ingressi al museo.

IL VIDEO

Gli studenti del Medardo Rosso hanno curato la realizzazione del video che presenta la raccolta fondi, quelli del Parini la parte economico-amministrativa. Infine, Avis e Comune presenteranno congiuntamente alla Fondazione comunitaria Lecchese anche un progetto per il restauro degli affreschi delle pareti e della volta della cappella e ottenere il 50% dei finanziamenti sul costo complessivo dell’intervento.

“Abbiamo subito aderito con entusiasmo – ha commentato dall’Avis di Lecco, Andrea Bonaiti – sappiamo che la ‘coperta’ dell’ente pubblico spesso è corta e allora il privato può venire a sostegno di progetti come questo. Abbracciamo questa nuova sfida con l’obiettivo di potare a termine il progetto complessivo di restauro di un edificio simbolo della nostra città”.