VARENNA – Nei giorni scorsi le telecamere di Rai News 24, canale 48 del digitale terrestre, hanno fatto tappa nel Giardino Botanico di Villa Monastero di Varenna per effettuare alcune riprese che verranno trasmesse domenica 22 aprile.

Sabato 28 aprile alle 12 andrà invece in onda Parola di pollice verde, la popolare trasmissione di Rete 4 condotta da Luca Sardella insieme alla figlia Daniela, incentrata sulla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e delle ricchezze e tradizioni del nostro Paese. Durante la puntata sarà possibile vedere il rigoglioso Giardino Botanico e i preziosi ambienti della Casa Museo che conservano gli arredi originali appartenuti ai suoi ultimi proprietari, ripresi dalla troupe in visita a Villa Monastero di Varenna e accolta dal conservatore Anna Maria Ranzi.

“Siamo stati contattati dalla produzione di entrambe le trasmissioni, che hanno espresso il desiderio di riprendere Villa Monastero, in particolare il suo ricco Giardino Botanico ora in fiore – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi – La Provincia di Lecco ha accolto volentieri la richiesta in quanto occasione per promuovere la Villa a livello nazionale. E’ di chiara evidenza l’interesse sempre maggiore che suscita Villa Monastero, bene di eccellenza del nostro territorio”.

Il prossimo appuntamento a Villa Monastero è in programma sabato 21 aprile alle 15 con una visita guidata al Giardino Botanico, che farà apprezzare ai partecipanti le numerose essenze del percorso botanico in una cornice ricca di fascino.L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso.

Nel mese di aprile il Giardino Botanico sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, la Casa Museo venerdì, sabato, domenica e festivi sempre dalle 10 alle 18. Il biglietto intero è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), l’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo il Giardino); l’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.