LECCO – “La Giornata contro la violenza sulle donne è una giornata dedicata ad un mondo migliore, a relazioni migliori. Essere qui oggi è segno di grande intelligenza e vi ringrazio per essere così numerosi”.

Così Irene Riva, presidente dell’Associazione “Femminile presente” all’inaugurazione della mostra artistica “La strada della speranza. In rete si può” allestita presso Confcommercio Lecco. Un percorso espositivo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre, ideato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, presieduto da Mariangela Tentori, in collaborazione con Femminile Presente, L’altra Metà del Cielo di Merate e il Telefono Donna Onlus Lecco.



In tanti, venerdì pomeriggio, hanno voluto essere presenti all’inaugurazione della mostra: “Non era nei nostri programmi realizzare questa esposizione – ha dichiarato Mariangela Tentori – poi ci siamo decise a farla per fare sì che il messaggio arrivasse a più persone possibili. Grazie a Femminile presente e a tutti gli enti che hanno collaborato e all’artista Francesca Della Toffola, autrice di “Accerchiati Incanti”, le suggestive foto in pannelli tondi”.

Otto autoscatti dell’artista che, come spiegato, vogliono far riflettere sull’importanza di essere insieme anima e corpo: “Il nostro corpo, spesso, è sentito come un limite, un qualcosa di pesante che non ci consente di avere una comunicazione libera con gli altri. Nel mio percorso artistico sono arrivata a questi autoscatti dove mi focalizzo su alcune parti del corpo e sull’unione con la natura. Dobbiamo ricordarci che non siamo solo anima, ma anche corpo”.

Alla mostra era presente anche il magistrato Fabio Roia, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano e autore del libro “Crimini contro le donne: politiche, leggi, buone pratiche”, protagonista del convegno andato in scena nel pomeriggio presso la Sala Conferenze di Confcommercio dal titolo: “Una comunità in rete contro la violenza” promosso da Femminile presente, Rete Territoriale Antiviolenza, Ordine degli Avvocati di Lecco, in collaborazione con Gruppo Terziario Donna

“Oggi come oggi – ha detto Irene Riva – la discriminazione contro le donne in Italia è una discriminazione contro il femminile. Con questa giornata abbiamo cercato di fare un focus sulle buone prassi contro la violenza e la discriminazione. Sono molto contenta perchè durante gli Stati Generali del Welfare il presidente Api Mauro Gattinoni ha detto che le imprese devono rivolgersi anche al mondo sociale. E’ un passo importante verso l’incontro tra il maschile e il femminile sul territorio, tra produzione e relazioni”.

Al tavolo del convegno erano presenti anche il vicesindaco Francesca Bonacina, rappresentante della Rete Antiviolenza del territorio, e l’avvocato Emanuela Andolina. In sala, fra gli altri, il Questore di Lecco Filippo Guglielmino, il capo della Squadra Mobile Danilo Di Laura e il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri di Lecco Claudio Arneodo.

La mostra sarà visitabile fino al 14 dicembre nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 8.30-12.30 e 14-18, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

