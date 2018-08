CALOLZIOCORTE – Il Tavolo della rete territoriale antiviolenza di genere, Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco organizzano il corso di informazione e formazione Ri-partiamo dal rispetto.

Il corso, rivolto ai docenti degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado della provincia di Lecco, si terrà giovedì 6 settembre alle 9 presso il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte.

La partecipazione è gratuita e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato ai fini del riconoscimento dei crediti formativi universitari.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con L’altra metà del cielo Telefono Donna Merate, Telefono Donna Lecco onlus, Omnia Language, Istituto comprensivo Stoppani di Lecco, Istituto Viganò di Merate, Comitato provinciale di Lecco per Unicef, all’interno del progetto Star Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete, con il contributo di Regione Lombardia.

“E’ compito delle istituzioni, insieme ad associazioni e volontari, prevenire e contrastare ogni forma di violenza verso le donne – commenta il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Pari opportunità Marinella Maldini. – La Provincia di Lecco è attiva nel contrasto alla violenza contro le donne e favorisce la prevenzione operando all’interno del Tavolo della rete territoriale antiviolenza. Da qui l’idea di proporre questo corso di informazione e formazione per i docenti, perché dalla scuola dobbiamo iniziare a sensibilizzare e a educare i nostri giovani al rispetto delle donne e alla lotta contro la violenza di genere declinata in ogni forma, fisica, psicologica, economica, sessuale, che purtroppo è un fenomeno sociale negativo”.

IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO